Quest'oggi l'ex allenatore del Pisa Giuseppe Pillon , durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare la sfida tra la Fiorentina di Paolo Vanoli e i nerazzurri di Hiljemark.

“Chiaramente come sottolineato da molti in questo momento il Pisa è una società molto solida: se non sei un club strutturato non riesci a fare la scalata che hanno fatto i nerazzurri per approdare dalla Serie C in Serie A. Questo la dice lunga su quelli che sono i programmi della nuova società”.

“Il Pisa con Gilardino non è riuscito a vincere tanto ma dava sempre tutto”

Ha parlato anche dell’esonero di Alberto Gilardino: “La squadra con lui al timone probabilmente non ha raggiunto i risultati sperati, ma ha sempre sudato la maglia. Ogni partita che ha fatto se l’è sempre giocata fino alla fine, e vorrei sottolineare che molte delle partite perse non meritavano quel risultato. La Serie A però è spietata e al primo errore che fai prendi gol: questa è una cosa che ha sicuramente fatto si che la dirigenza pensasse ad un altro allenatore. Sono molto curioso di vedere questo nuovo tecnico, soprattutto il calcio che proporrà. Il suo arrivo in panchina è stato inaspettato per tutti, vediamo che succederà di qui alla fine e se lo svedese sarà o meno all’altezza della situazione”.

“E' difficile capire cosa succeda alla Fiorentina, ma riuscirà a salvarsi tranquillamente”

Si è spostato poi sulla stagione della Fiorentina: “Sinceramente è sempre difficile giudicare da fuori, e nel caso dei viola è ancora piu complicato: non riesco a capire cosa sia successo ad inizio stagione con Pioli. Bisognerebbe essere dentro lo spogliatoio per capire come mai sia andata cosi, basta guardare il curriculum del tecnico per capire che fosse di alto livello, probabilmente però qualche problema c’è stato. Con Vanoli ultimamente la vedo piu inquadrata ed organizzata, adesso si iniziano a vedere i mesi di lavoro dell’allenatore. Credo che alla fine, non senza difficolta, la Fiorentina comunque riuscirà a salvarsi”.

“Paratici sarà un cuscinetto tra il club e la squadra”

Ha anche commentato l’arrivo a Firenze di Fabio Paratici, e dell’assiolo che può dare adesso al tecnico viola: “Il suo arrivo è una cosa molto importante. Sarà il trai d’union tra la società e allenatore/giocatori. Lui sicuramente vedrà tutto quello che succede al Viola Park, potendosi permettere di dare qualche consiglio al tecnico ma di parlare direttamente anche con i giocatori. Sarà un cuscinetto molto importante per Vanoli, e credo che tra i due ci sarà una grande unità d’intenti”.

“Non è da tutti andare a vincere a Como”

Ha poi concluso: “Il Como di Fabregas non reale niente a nessuno: è una squadra forte e molto ben organizzata dal suo allenatore. Andare a vincere al Sinigaglia come ha fatto la Fiorentina non è da tutto, vuol dire che i viola in rosa hanno molta qualità”.