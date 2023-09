In un suo intervento su Radio Bruno, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha detto: “Non lascio abbandonato lo stadio Franchi nel cuore di Firenze, bisogna che se lo mettano tutti in testa, perché lo schifo e la vergogna dell'abbandono dello stadio Flaminio di Roma, progettato sempre da Nervi, non li voglio replicare nella mia città".

Durante il rifacimento dello stadio, la Fiorentina dovrebbe trasferirsi al Padovani: "Stiamo facendo il progetto per realizzarlo - ha detto in proposito Nardella - dando prima di tutto una risposta al rugby, e poi lo metteremo a disposizione della squadra viola”.