E il prossimo anno sarà derby dei Pierozzi in Serie B. Il viola Edoardo conquista la promozione

Beffa per la Ternana, Plizzari para tre rigori da infortunato e riporta il Pescara in Serie B. E' successo di tutto ieri sera nella finale dei playoff del campionato di Serie C, con la partita che è andata ai calci di rigore, dove i Delfini hanno strappato il pass per la promozione.

Esulta Pierozzi

Titolare per tutto il tempo Edoardo Pierozzi, difensore in prestito dalla Fiorentina. Il classe 2001 è stato impiegato da centrale di difesa, un ruolo che non sarebbe proprio il suo, ma alla fine è stata festa grande per i colori biancoazzurri. A seguirlo anche il suo gemello, Niccolò, che in questa stagione ha giocato con il Palermo e - a differenza di Edoardo - non è più di proprietà del club viola. Il prossimo anno, dunque, i due fratelli si sfideranno in cadetteria.

I due Pierozzi insieme