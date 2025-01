Fiorentina, ti ricordi di Dia? Difficile dimenticarsi di quella tripletta... E la Viola è la sua vittima preferita

Ha ritrovato serenità Boulaye Dia, tornato a segnare dal 4 novembre, quando aprì le marcature contro il Cagliari nel successo casalingo della Lazio per 2-1. Due gol contro Como e Verona rilanciano l'attaccante senegalese, che era stato vicino alla Fiorentina quando vestiva la maglia della Salernitana.

Quando vede Viola, Dia esulta

Stasera, contro la Fiorentina, avrà di fronte la sua vittima preferita: in campionato ha già segnato infatti quattro gol ai Viola con la maglia granata della Salernitana. E proprio Dia ha giocato una delle sue migliori partite in carriera: era il 3 maggio 2023 quando l'ex Villareal all'Arechi siglò una clamorosa tripletta alla sua prima stagione in Serie A.

Il tatuaggio di Dia per quella tripletta

Una giornata indimenticabile per lui e per i tifosi salernitani che gli dedicarono un coro e addirittura un tatuaggio per Dia per ricordare quell'incredibile prestazione. Un 3-3 finale per una delle più brutte uscite della Fiorentina di Vincenzo Italiano.