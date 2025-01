Il Milan rimonta due volte il Parma e scavalca la Fiorentina: i Viola adesso sono ottavi - Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

E' successo di tutto a San Siro nella gara delle 12:30. Il Milan alla fine è riuscito a vincere una partita piuttosto immeritata, rimontando sì due volte il Parma ma portando anche a casa i tre punti in maniera del tutto rocambolesca.

Suzuki assoluto protagonista. Per il Milan

Il match è stato aperto dal bel tiro a giro di Cancellieri, a sorprendere Maignan; pari momentaneo arrivato col rigore di Pulisic, causato da un'ingenuità colossale di Suzuki. Ma i parmigiani riescono a ripassare avanti nell'ultimo quarto d'ora con Delprato. Non fanno però a tempo a festeggiare che Reijnders buca Suzuki a tu per tu: il portiere giapponese è stato sicuramente il peggiore in campo. E lo ha dimostrato anche alla fine, quando si è fatto sorprendere in maniera casuale da Chukwueze, per il 3-2 finale.

Sorpasso del Milan

Il Milan di Conceicao, alla sua prima vittoria a San Siro, sorpassa la Fiorentina in classifica, portandosi a quota 34. I Viola, stasera impegnati sul campo della Lazio, stanno scivolando sempre più giù: adesso la squadra di Palladino occupa l'ottava posizione.

Fiorentina chiamata a ritrovare il successo il prima possibile…

La NUOVA classifica di Serie A: Napoli 53, Inter 47, Atalanta 46, Lazio 39, Juventus 37, Bologna 34, Milan 34, Fiorentina 33, Roma 27, Udinese 26, Torino 26, Genoa 23, Como 22, Cagliari 21, Empoli 21, Lecce 20, Parma 20, Verona 19, Venezia 15, Monza 13.