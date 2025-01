Man costretto a chiedere il cambio a San Siro. Ecco cosa è successo

L'obiettivo di mercato numero uno della Fiorentina, per rinforzare il reparto d'attacco, ha giocato la bellezza di 69 minuti a San Siro, contro il Milan. L'ala offensiva del Parma, Dennis Man, è infatti stato schierato titolare nonostante le forti voci di mercato che lo vorrebbe a Firenze entro la fine della sessione invernale di trattative.

La scelta di Pecchia su Man

Il tecnico dei parmigiani Pecchia lo ha messo in campo dall'inizio, d'altronde si tratta ancora del suo numero 10. E la partita del nazionale rumeno è stata pressoché positiva, come in generale quella dei suoi compagni, che stanno inguaiando il Milan di Conceicao.

Il motivo della sostituzione

Tuttavia, Man è stato costretto al cambio. A chiedere la sostituzione a Pecchia. L'attaccante si è accasciato al suolo, lamentando un - leggero - fastidio muscolare. Probabilmente si è trattato solo di un affaticamento, ma la partita di Dennis Man è comunque finita al minuto 69.