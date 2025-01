Sarà un'ultima settimana agitatissima per la Fiorentina e per Daniele Pradè, abituato a concludere i suoi affari al fotofinish di ogni sessione di mercato. Secondo La Nazione il piano del ds viola è di concludere almeno tre colpi in entrata negli ultimi giorni, con altrettanti giocatori in uscita. Il primo della lista dovrebbe essere Pablo Marì, ormai fatto fuori anche dai convocati per Genoa-Monza di domani.

In stand-by c'è sempre Dennis Man per la fascia offensiva ma è possibile che il vero nome inseguito dalla Fiorentina sia ancora top secret. Infine il centrocampista fisico, con Cristante che è il classico identikit, in attesa di accelerata viola.