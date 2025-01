La probabile formazione della Fiorentina: Pongracic scalda i motori per concedere riposo a Comuzzo. Davanti finalmente con il KGB?

Questa sera la Fiorentina è pronta a tornare in campo contro la Lazio all'Olimpico di Roma. Palladino cerca punti importanti per uscire dal momento di crisi, con l'arrivo di una partita che rappresentò una svolta già nel girone d'andata per il gruppo viola. In difesa Pongracic insidia il posto a Comuzzo, tutto confermato il resto. Confermata anche la coppia in mediana con Adli e Mandragora. Folorunsho pronto a unirsi ai due centrocampisti in fase difensiva, mentre in fase di possesso potrebbe rimanere largo come visto contro il Torino. Accanto a lui Beltran e Gudmundsson. Davanti Kean

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli; Gudmundsson, Beltran, Folorunsho; Kean