I numeri di Ndour non tornano e allora la Fiorentina ripensa a Fazzini, Kouame è attratto dal percorso inverso: due prestiti diversi sul piatto

Il colpo risolutivo a centrocampo sembra tra i due-tre nel mirino della Fiorentina e l'interesse per Cher Ndour va in quella direzione: numeri che non sono tornati però, secondo il Corriere dello Sport-Stadio. Richiesta troppo alta del Psg per il classe 2004 e società viola orientata nuovamente altrove, su un vecchio pallino come Jacopo Fazzini. Un anno in più di Ndour ma con l'Empoli che è aperto al prestito con obbligo di riscatto, a 15 milioni.

Il percorso inverso interessa molto a Christian Kouame invece, in cerca di minutaggio e ormai ai titoli di coda in maglia viola. In questo caso però l'ipotesi è il prestito secco, intanto fino a fine stagione.