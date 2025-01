Aspettare, aspettare, aspettare: il solito Pradè e la solita strategia di rincorsa. Il mercato dipende anche dal match complicato dell'Olimpico

Il solito mantra che riguarda un po' tutti i mercati di Daniele Pradè degli ultimi anni, in particolare a gennaio: l'attesa, il congelamento, lo stand by per poi scatenare tutto nelle ultime ore della sessione. E così sarà a questo punto anche per gennaio 2025, con la Fiorentina ferma al solo Folorunsho e guardinga in attesa di capire cosa succederà all'Olimpico, scrive La Nazione.

Sarà anche la sfida con la Lazio a determinare alcune scelte (chissà forse anche per la panchina) sui singoli ma il tutto nel rush finale: le famose ore del Condor, metafora dedicata a Galliani, diventeranno anche quelle di Daniele Pradè.