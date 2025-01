Quante novità sul mercato della Fiorentina? Ascoltando le parole di Raffaele Palladino, non molte. Il tecnico ha sempre sviato l'argomento e, anche oggi, ha reindirizzato il tema alla società, confessando però che ci sono delle trattative aperte: “Mi auguro che si concludano il prima possibile”. A poco più di una settimana dal gong, quantomeno, sono preannunciate novità.

Via Kayode, è ufficiale: il Brentford lo accoglie in prestito, con diritto

Intanto la Fiorentina ha ufficialmente salutato Michael Kayode, diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Brentford. “ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore ”, questo il comunicato viola. Un'operazione portata avanti fin dall'inizio del mercato, con l'addio del classe 2004 che era nell'aria.

Pablo Marí, la fumata bianca è questione di tempo. Nulla di nuovo su Man

Il discorso Pablo Marí è ufficialmente riaperto, anzi, probabilmente le parti sono vicine a chiudere una faticosa operazione messa in stand-by per tempo. Il Monza ha dato il suo via libera allo spagnolo, senza ulteriori cambiamenti la fumata bianca è preannunciata. Altre novità? Niente dal fronte Dennis Man, Fiorentina e Parma sono ancora distanti per quanto riguarda offerta (12 milioni) e richiesta (non sotto i 15 milioni). In più il club sarebbe alla ricerca di un altro centrocampista, ma dopo aver rinunciato alla pista Ndour momentaneamente non c'è un profilo che spicca sugli altri.

Insistente l'Empoli su Kouame. Si riapre una pista per Biraghi

In uscita, ci potrebbe essere più movimento. Jonathan Ikoné ha effettivamente respinto tutte le offerte che per ora sono arrivate, resta un caso da chiudere. Per Christian Kouame ci sono più pretendenti, tutte dalla medio-bassa classifica di Serie A; attenzione in particolar modo all'Empoli, che nonostante le difficoltà economiche della trattativa ci vuole provare con insistenza. E Biraghi? Il Napoli, con l'infortunio di Olivera, riapre i contatti.