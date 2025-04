Il Betis cala la manita portandosi momentaneamente in zona Champions. E adesso gli spagnoli guardano solo alla Fiorentina

Ormai la Fiorentina conta i giorni alla semifinale di Conference League, all'andata a Siviglia contro il Real Betis. Intanto, i biancoverdi sistemano l'impegno in campionato nel migliore dei modi. Al ‘Benito Villamarin’ si è presentato il Real Valladolid ultimissimo e aritmeticamente retrocesso, che la squadra di Pellegrini è riuscita a battere con un netto 5-1. L'iniziale vantaggio di Jesus Rodriguez è stato agganciato dagli ospiti con Chuki. Nella ripresa, poi, il Betis ha preso il largo con Cucho Hernandez, Isco, Perraud ed Ezzalzouli.

Con il secondo successo consecutivo, il Betis sale al quinto posto in zona Champions League, in attesa di capire cosa farà il Villarreal contro l'Espanyol. E adesso Pellegrini può già mettere nel mirino la Fiorentina. Già, perché in Liga nel weekend non si gioca, visto che è in programma la finale di Copa del Rey, il Clasico Real Madrid-Barcellona, e il campionato spagnolo ha anticipato durante la settimana. Si giocherà, appunto, solo il recupero del Villarreal. Il Betis, dunque, ha una settimana per preparare la partita contro la Fiorentina, che nel mentre invece dovrà vedersela contro l'Empoli domenica alle 15:00.