Jovanotti lascia Firenze...con la maglia di Astori e quella personalizzata della Fiorentina. Una sciarpa viola tirata sul palco VIDEO

Si sono concluse le otto date fiorentine del nuovo tour di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti.

E in occasione del suo ultimo concerto al PalaMandela Forum, la Fiorentina gli ha fatto pervenire una maglia personalizzata, la numero dieci col suo nome dietro, e anche un'altra divisa numero tredici, in onore del capitano Davide Astori.

Un connubio quello tra Jovanotti e Astori che si era creato idealmente, nei giorni immediatamente seguenti alla tragica scomparsa del giocatore, anche perché il club viola decise di creare una clip dedicata al difensore che aveva come colonna sonora “La terra degli uomini” interpretata proprio dall'artista che vive a Cortona in provincia di Arezzo.

Nel corso del concerto di ieri sera è arrivata sul palco anche una sciarpa della Fiorentina che Jovanotti ha raccolto e si è portato dietro in camerino ("Me la terrò come ricordo di queste splendide serate").