Bocciato da Palladino rivitalizzato da Pioli? Una chance per Barak

II Kasimpasa ha deciso di non spendere sei milioni di euro per il riscatto di Antonin Barak.

Il trentenne centrocampista ceco non è reduce da una gran stagione causa infortunio e ora sta cerando di rimettersi in forma da solo per farsi trovare pronto il giorno del raduno al Viola Park.

Barak è intenzionato a provarci, nel 3-5-2 che si ipotizza in questi giorni targato Pioli può fare la mezzala. Magari anche il trequartista alle spalle della punta. Bocciato da Palladino potrebbe anche avere una chance col nuovo tecnico viola, ipotizza stamani La Nazione.