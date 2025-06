FOTO: ed ecco che parte la bambola dei rientri, Barak è già in tenuta viola

Solo un piccolo scampolo di stagione a Firenze per Antonin Barak, prima di migrare in Turchia al Kasimpasa: il suo cartellino però appartiene ancora alla Fiorentina ed è uno dei tanti destinati a rientrare alla base. Il centrocampista ceco si è già mostrato sui social in tenuta (da allenamento) viola mentre si prepara di fatto al ritiro al Viola Park. Insieme a lui saranno in molti a tornare da queste parti per essere poi valutati dalla nuova guida tecnica ed eventualmente girati altrove.

Chi sarà il vice De Gea? Terracciano al passo d'addio, Martinelli verso il prestito David De Gea sarà il portiere titolare della Fiorentina anche la prossima stagione. La prima bella notizia di questo in...