L'ex difensore della Fiorentina Gonzalo Rodriguez sarà tra i protagonisti del Pepito Day il prossimo 22 marzo e per parlare dell'evento e anche delle vicende di casa gigliata è intervenuto a Radio Bruno.

‘Palladino? Da poco in viola ma ha idee chiare’

“Dipende da cosa chiede l'allenatore, se si vuole uscire palla al piede servono difensori come Pablo Marì, che sappiano dare qualità e il primo passaggio per saltare le linee. Palladino ha i giocatori per fare questo, allena da poco la Fiorentina ma ha le idee chiare. Servono calciatori che si facciano però dare la palla nelle zone di campo più avanzate, smarcandosi con personalità, sennò si fa dura anche se un difensore è abile a portare il pallone".

‘Diamo tempo a Fagioli per crescere’

"Quando prendeva palla Pizarro sapevamo che raramente l'avrebbe persa. Certo, ora non c'è un calciatore incredibile e di personalità in viola come il Peq, ma ci sono centrocampisti importanti. Fagioli è giovane e avrà bisogno di tempo per crescere, giocando di più e trovando continuità, mi piace molto, è un grandissimo giocatore”.