VIDEO: Subito un impatto super per Retegui e occhio a Gudmunsson, spine nel fianco per la Fiorentina

Rispetto alla Fiorentina, il Genoa arriverà all'esordio in campionato con una gara ufficiale già nelle gambe, quella di ieri sera in Coppa Italia dove i rossoblu hanno battuto per 4-3 il Modena. In ottica viola subito segnali premonitori da parte dei due attaccanti di Gilardino: l'argentino Retegui, a segno con una doppietta, e l'islandese Gudmunsson, protagonista anche l'anno scorso in B.