Baldanzi e quella sensazione di ultima chance per la Fiorentina: un'occasione valida a prescindere da Castrovilli

L'abbiamo già visto con Vicario in un senso e con Parisi nell'altro: ci sono i momenti clou, quelli da carpe diem dopo i quali l'onda di determinati calciatori scavalca quella della Fiorentina. Se per il portiere la seconda stagione ad Empoli ha causato un mini tsunami (per rimanere in metafora), con i soldi inglesi a sparigliare le carte, per il terzino invece la società viola è stata brava a cogliere forse l'ultima occasione buona per portarselo a casa.

E' un discorso applicabile anche a Tommaso Baldanzi, già lucente nell'ultima stagione, la sua prima in Serie A, e protagonista con l'Italia Under 20: il talento di Poggibonsi sarà tra le attrazioni principali del club di Corsi e la sensazione è che si sia proprio in quel momento clou lì. Quello dopo il quale i costi per il classe 2003 rischierebbero di diventare proibitivi. Sono valutazioni che la Fiorentina sta facendo, anche a prescindere da Castrovilli che sul campo ha un ruolo un po' diverso ma che purtroppo non dà garanzie sulla disponibilità in questa stagione.