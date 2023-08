Dopo Ferragosto gli ultimi colpi per completare la rosa di Italiano: torna di moda Senesi, a centrocampo...

Su La Nazione si fa il punto su quello che è il mercato della Fiorentina dopo l'arrivo in viola di Lucas Beltran. Il quotidiano evidenzia come all’appello, per completare la rosa di Italiano manchino il noto difensore centrale, probabilmente un centrocampista, forse un esterno offensivo ed un’alternativa a Dodo se non si riterrà pronto il giovane Kayode.

Per quanto riguarda la difesa, resiste il nome di Senesi, ormai seguito da diverso tempo, soprattutto dopo aver visto sfumare Sutalo. Per l'argentino ci sono stati contatti negli scorsi giorni. In lizza anche Rouault (Tolosa) e Victor Nelsson (Galatasaray). Su Murillo il discorso si lega agli slot extracomunitari, di cui ne rimane libero solo uno. A proposito di ciò, in mezzo al campo piace Fausto Vera in caso parta Amrabat, oltre al grave nuovo infortunio di Castrovilli. Nel ruolo si tiene d'occhio la situazione legata a Nico Dominguez del Bologna. Il tutto, però, è rimandato almeno a dopo Ferragosto.