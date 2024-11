Pierguidi: "I rapporti tra Comune e Fiorentina sono migliorati, mi auguro si arrivi ad un accordo. Il Franchi si farà"

Questa mattina il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di fare il punto della situazione sul restyling del Franchi dopo l'apertura da parte di Rocco Commisso, che nei giorni scorsi ha sottolineato come adesso la Fiorentina possa davvero “collaborare” al progetto di riqualificazione dell'impianto. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Non so se alla fine davvero Commisso prenda la decisione di prender parte alle spese per i lavori dell’Artemio Franchi, allo stesso tempo da quello che vedo e che sento sono convinto che i rapporti con l’amministrazione comunale siano piu distesi. Adesso sembra esserci un bel clima tra le parti, un clima che farà sicuramente bene a tutti, anche alla squadra. Mi auguro che tutto possa andare per il meglio, che la Fiorentina veda il buono che c’è in questa operazione e che possa decidere di aiutare il Comune. Penso che lo stadio di Firenze sia il luogo naturale per la Fiorentina, se riusciamo ad avere un dialogo e fare le cose insieme credo sia la soluzione migliore per tutte”.

“A Bologna comune e società collaborano, l'augurio è che succeda anche a Firenze”

Ha parlato anche di cio che sta avvenendo a Bologna: “Per il Dall’Ara c’è stata una collaborazione tra le parti che, almeno finora, qui a Firenze on c’è stata. Adesso però il clima mi sembra molto cambiato: abbiamo un presidente che ha dato dimostrazione che, quando è riuscito a prendere la situazione in mano come per il Viola Park, è riuscito a fare cose meravigliose e in poco tempo. Se riuscisse a dare una mano all’amministrazione per lo Stadio ranchi credo che avremmo alte conferme sulla conclusione dei lavori”.

“Nessun dubbio sulla conclusione dei lavori, ma se la Fiorentina aiutasse l'amministrazione comunale..”

Ha poi concluso: “Non credo che i soldi siano un problema, alla fine sono convinto che il Comune i finanziamenti riesca a reperirli: lo stadio sarà fatto come deve essere fatto. E a ribadire questo è stata la stessa sindaca nei giorni scorsi. E’ impensabile che in una città come Firenze ci sia uno stadio a metà: e cosi non sarà. Una cosa però è farlo di concerto, con l’aiuto e la partecipazione della Fiorentina, una cosa è farlo da soli. Secondo me, senza alcun dubbio, sarebbe meglio per tutti che il club partecipasse ai progetti".