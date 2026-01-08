Corriere Fiorentino: E ora l'assalto ad un'altra ala
Due pagine sulla Fiorentina le offre stamani il Corriere Fiorentino.
Pagina 2
Si apre con il resoconto del match di ieri: “Un pari di rigore”. Sottotitolo: “La Fiorentina sfiora il successo in rimonta all’Olimpico Due penalty nel finale: uno lo segna Gud, l’altro Pedro”.
Pagina 3
Sul mercato leggiamo: “Brescianini è vicinissimo, poi l’assalto a un’altra ala”. A proposito di ali: “Tra i candidati l’argentino del Bologna Dominguez è uno dei preferiti e il romanista Baldanzi”.
💬 Commenti