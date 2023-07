Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno per commentare il neo acquisto viola Arthur:

“Sembrava fortissimo ma ha giocato poco ultimamente facendo fatica ad inserirsi. La Juventus non aveva trovato la collocazione giusta per lui. E questo è un vantaggio per la Fiorentina: è un giocatore che sta bene dentro l'azione e sa passare la palla”.

Poi aggiunge: “Non è il giocatore che mi sarebbe piaciuto. Ma tecnicamente è forte. va recuperato e datogli fiducia facendolo sentire importante. E' stato fortemente voluto da Italiano e questo è un buon segno”.