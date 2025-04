In merito alla vittoria della Fiorentina a Celje nel quarto di finale d'andata di Conference League, è intervenuto il giornalista Benedetto Ferrara a Radio Bruno Toscana: “Vittoria sofferta? Non direi proprio, bastava vincere per arrivare al ritorno più tranquilli. Io sono d'accordo con il turnover che è stato fatto, la squadra ha fatto il suo rinunciando a Dodo e Kean. Logicamente la Fiorentina non è ancora una big italiana, quindi non ha le riserve allo stesso livello dei titolari. Credo fosse giusto fare cambiamenti ieri, soprattutto perché da ora in poi sarà sempre più complicato”.

“Le prossime tre partite diranno molto sulla stagione della Fiorentina”

Sulle prospettive delle prossime gare di campionato: “Arrivano squadre molto affamate, si giocano tutte la salvezza e te sei chiamato a fare il salto. Il Parma sembra più organizzato da quando c'è Chivu, ma la Fiorentina ha comunque trovato un bell'equilibrio che adesso è una certezza. Sicuramente saranno partite che diranno molto sulla nostra stagione”.