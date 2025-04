L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniele Carnasciali è intervenuto a Radio Sportiva per commentare la vittoria viola in Slovenia, contro il Celje: “Questo è un successo importante. Al di là di ogni dinamica, si può affrontare la partita di ritorno in modo tranquillo e si entra nell'ottica di una qualificazione in semifinale”.

“Conference di secondo livello? Ma guardate Chelsea e Betis! Tabù da sfatare”

Sulle finali perse degli scorsi anni: “La Fiorentina deve sfatare un tabù, quando arrivi a un passo dal traguardo e poi te lo vedi sfuggire via ti resta tanto amaro in bocca. E poi la Conference League non è una competizione di secondo livello, basta guardare squadre come Chelsea e Betis Siviglia. Vincere questa coppa sarebbe il massimo”.

“Bagarre per l'Europa League, ma ora la Fiorentina deve ballare”

Sul campionato della Fiorentina: “Si può ancora puntare a una qualificazione in Europa League, anche se c'è una grande bagarre. Non credo fosse un obiettivo calcolato a inizio stagione, c'era tanta incertezza. Poi però la Fiorentina ha deciso di ballare, con gli acquisti a gennaio che hanno rinforzato la squadra. E allora deve ballare”.