L'ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Una squadra dovrebbe stare sempre sul pezzo, ma in partite come quella di ieri è difficile. Credo che la Fiorentina l'abbia approcciata con un po' di superficialità, ma poi abbia avuto la qualità per portare comunque il match dalla propria parte. Credo che il giudizio vada sempre dato ad ampio raggio e non sulla singola partita, perché qualche prestazione peggiore in mezzo a così tanti impegni ci può stare”.

“Per alzare il livello la Fiorentina ha bisogno di rinforzare ulteriormente la rosa”

Poi ha aggiunto: “Per valutare i mercati della Fiorentina bisogna capire quali fossero le aspettative. A gennaio difficilmente si programmano le operazioni, di solito si agisce in base alle opportunità. La società comunque non ha fatto danni, anzi ha messo le basi per fare in modo che l'anno prossimo questa rosa possa essere ulteriormente rinforzata. Guardando le prime dieci della classifica, la rosa della Fiorentina è ottima, ma per alzare il livello c'è bisogno di altri giocatori importanti".

“Sui riscatti peserà molto l'opinione di Palladino”

Infine: “I dirigenti stanno lì per fare questo mestiere, valutare chi riscattare e chi no è il lavoro di Pradè e Goretti. Questo è un mondo in cui i più bravi sono quelli che sbagliano meno, e finora loro hanno sbagliato poco. Ricordiamoci che alle scelte partecipa anche l'allenatore, per fare in modo che vengano presi calciatori bravi ma soprattutto funzionali”.