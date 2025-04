L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha commentato a Radio Bruno Toscana la partita contro il Celje: “Tante cose non sono andate bene, anche se ovviamente hanno influiti i cambi nella formazione titolare. Va bene tutto, va bene adattarsi, ma fino a un certo punto… Moreno e Folorunsho esterni non mi sembra un esperimento riuscito. Non possiamo permetterci contro il Celje che il nostro migliore in campo sia il portiere. Comunque la Fiorentina ha dimostrato che questo avversario si poteva battere anche con le seconde linee, prendiamoci questo risultato che al ritorno ci consentirà di gestire la partita”.

“Comuzzo? Venderlo per rinforzare la squadra”

“Comuzzo - ha aggiunto Amoruso - non può fare il centrale nei tre. Dovrebbe giocare al posto di Pongracic sul centro destra, ma in questo momento il croato non lo puoi togliere perché sta bene. Se arrivano 40 milioni, la Fiorentina Comuzzo lo vende. Bisogna entrare in questa mentalità, sono tanti soldi per un difensore e c'è bisogno di incassare per esercitare i riscatti e rinforzare ulteriormente la squadra”.

