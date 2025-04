Malusci: "Ieri avrei messo in campo i migliori per chiudere subito la qualificazione. Comuzzo? Gestione di Palladino perfetta"

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno Toscana, dicendo la sua sulla gara col Celje: “Il turnover di ieri è dovuto inevitabilmente al fatto che la Fiorentina debba continuare a spingere in campionato, e che l'avversario non fosse di livello. Detto questo, anche se non avremo mai la controprova, io ieri avrei messo tutti i migliori per vincere 3-0 e chiudere già i conti”.

“Palladino sta gestendo Comuzzo molto bene”

Su Comuzzo ha aggiunto: “E' un ragazzo che mi tengo stretto. All'inizio ha fatto bene, poi ha perso un po' di spazio, ma fa parte della crescita di un giovane. Secondo me Palladino lo sta gestendo molto bene, per me resta un titolare al pari degli altri tre difensori. Chiaramente a fine stagione la società dovrà fare delle valutazioni, se ci vuoi puntare lo tieni altrimenti puoi anche valutare eventuali offerte”.