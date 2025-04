Negli studi di Sky Sport, l'ex calciatore e oggi commentatore Beppe Bergomi ha detto la sua sulla prestazione della Fiorentina contro il Celje: “Non posso dire che mi abbia convinto, però la squadra più forte alla fine ha portato il match dalla sua parte e questo era l'importante. Ranieri fa una grande giocata, quel gol l'ha voluto fortemente al netto della papera del portiere".

“Kean è fondamentale, quando manca ne risente il gioco"

Poi ha aggiunto: "Il rigore ha messo la partita al sicuro, poi Fagioli ha perso una palla sanguinosa a dimostrazione che in queste partite non bisogna mai abbassare la tensione. Non ho visto nella Fiorentina il gioco fluido delle ultime uscite, ma era ovvio senza i giocatori migliori in campo e soprattutto senza Kean, che per la manovra di questa squadra è fondamentale. Le rotazioni di Palladino comunque ci stanno, e alla fine ciò che conta è che la Fiorentina abbia vinto”.