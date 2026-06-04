S. Sabatini: “Niente male Ndour mezzala con l’Italia. La speranza è vedere questi calciatori protagonisti al Mondiale”

Il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha commentato l’amichevole di ieri sera dell’Italia contro il Lussemburgo sul proprio canale YouTube.

Nella partita in questione sono sono scesi in campo ben 3 giocatori della Fiorentina tra le fila azzurre: Comuzzo, Ndour e Fortini, i primi due da titolari.

‘Niente male Ndour’

“Un’Under 21 travestita da Nazionale maggiore che ha vinto grazie al gol di Pio Esposito, destinato a diventare il centravanti dell’Italia, contro una squadra non certo di giganti del calcio internazionale come il Lussemburgo. Mi è piaciuto molto Bartesaghi sulla fascia mancina e niente male anche Ndour da mezzala sinistra. Lipani è un giocatore per intenditori, e poi Pisilli, uno da nazionale maggiore, non male anche Chiarodia. Fa piacere che ci siano alcuni che arrivano anche dall’estero e che siano nati dopo la vittoria del Mondiale del 2006”.

‘La speranza è vedere questi ragazzi al Mondiale’

“Non dico che tutti i 20 giocatori visti in Lussemburgo saranno, speriamo, protagonisti al Mondiale tra 4 anni, però… Purtroppo, nell’ultimo spareggio abbiamo sbagliato completamente i convocati e la formazione. Il calcio italiano degli ultimi 20 anni purtroppo è vecchio".