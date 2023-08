Grabara, la scelta. Una strada meno impervia per la Fiorentina, ma legata al destino di Sommer

Meno impervia, sia economicamente che operativamente, rispetto ad altre operazioni, soprattutto quella Sutalo, è la strada che conduce a Kamil Grabara.

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che il Copenaghen con sei milioni lo cede e la Fiorentina non ha difficoltà a pareggiare la richiesta dei danesi. Perché il numero uno polacco, classe 1999, non è ancora a Firenze? Perché va così quando ci sono altre società interessate, seppur non con la stessa decisione dei viola e perché, soprattutto, il Bayern Monaco andrà alla ricerca di un sostituto di Sommer una volta che l’avrà ceduto.

E' normale che Grabara un pensierino ce lo faccia. Basta aspettare il trasferimento del numero uno svizzero e si capirà anche la destinazione di quello che in patria viene considerato come l'erede di Szczesny in Nazionale.