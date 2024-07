Colpani bene, ma il mercato non finisce qui. Il centrocampo resta la priorità, aspettando il rientro di Gonzalez

Con i primi tre acquisti ufficiali, mancano sempre meno pezzi all'organico di Palladino. Il centravanti c'è (i suoi gol saranno da vedere, ma aspettiamo), il difensore pure (in realtà, lì è stato fatto uno scambio di figurine) e adesso anche il trequartista (almeno per quanto riguarda il sottoscritto, il miglior colpo finora). Ma è evidente che non ci si possa fermare qui.

Il centrocampo è la priorità

La lacuna principale risiede al fianco di Mandragora, il quale non era nemmeno un titolarissimo con Italiano, ma a quanto pare Palladino lo vede in maniera diversa. Un centrocampista, anzi un mediano, manca e il nome forte nelle ultime ore è quello di Tessmann, giovane americano del Venezia, attualmente impegnato alle Olimpiadi. Un altro profilo che piace alla dirigenza è quello di McKennie, ma il problema è l'ingaggio che percepisce alla Juventus.

Con Nico che si fa?

Poi ci sarà da capire cosa vorrà fare la dirigenza con Gonzalez. Pradè è stato chiaro, al 99% non parte, ma attenzione alle importanti offerte che potrebbero arrivare, o che magari sono già giunte, dalla Premier League. A quel punto, la Fiorentina ci potrebbe davvero pensare: Nico non è certo un esubero, ma ormai è chiara l'intenzione di rivoluzionare quella che è stata la rosa di Italiano.

Infine la porta

Capitolo portiere, Terracciano continuerà a difendere i pali viola. Palladino necessita di un estremo difensore abile con i piedi e semmai sarebbe più Christensen l'indiziato numero uno a lasciare Firenze. Per quanto riguarda invece gli altri reparti, non ci dovrebbero essere altri grandi ribaltoni, semmai solo qualche conferma dalla Primavera di Galloppa.