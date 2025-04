Le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina: senza Kean, Palladino lancia il duo Gudmundsson-Beltran. Torna Gosens da titolare

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina.

Mister Raffaele Palladino, dovendo rinunciare all'improvvisa assenza di Moise Kean, schiera il suo classico 3-5-2 con De Gea in porta. Difesa a tre con Pongracic, Pablo Marí e capitan Ranieri. Sulle fasce torna Robin Gosens dal primo minuto, con Dodô dall'altra parte. Mandragora, Cataldi e Fagioli si piazzano in mezzo al campo. Davanti, al fianco di Gudmundsson, ci va Beltran. Zaniolo in panchina.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Prati, Viola, Augello; Luvumbo, Piccoli. All.: Davide Nicola.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodô, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran. All.: Raffaele Palladino.