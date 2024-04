Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Momento delicato, l'Atalanta ci ha strabattuto e Scamacca è un fuoriclasse, cosa che noi non abbiamo. Non c'è arbitraggio che tenga. Mi è piaciuto com'è entrato Comuzzo, mi sembra che abbia carattere. Non va bene che un allenatore faccia certe dichiarazioni, mi riferisco al discorso che ai supplementari avremmo perso e quindi era meglio non giocarli”.

“Barone faceva tutto, ora serve pazienza”

“La Fiorentina ha ammesso che Barone faceva troppo - ha aggiunto Valcareggi - infatti per sostituirlo ci sono volute tre persone. Diamo tempo a questa nuova conformazione societaria. L'addio di Burdisso non mi tocca, Pradè sa fare il suo lavoro però bisogna che abbia le risorse per operare sul mercato. Fare mercato solo con le entrate delle cessioni è impossibile”.

Poi Valcareggi è tornato sull'Atalanta: “Nei primi anni della gestione Percassi lottava per non retrocedere. Poi ha cominciato ad affidarsi a persone competenti e ora, da sette anni a questa parte, è più forte della Fiorentina. Non ha ancora vinto niente, è vero, però ha fatto la Champions, l'Europa League, e la gente impazzisce per questo”.