L'emergenza in difesa richiama un lungodegente che ancora non ha mai visto il campo. Mina partirà per Roma

C'è anche Yerry Mina fra i convocati della Fiorentina per la trasferta di Roma. Vincenzo Italiano ha scelto di richiamarlo dopo il lungo stop verosimilmente a causa dell'ennesimo infortunio in difesa. Dopo Dodo e Biraghi, infatti, si era fermato anche Kayode contro il Cukaricki, costringendo a schierare un giovanissimo come Comuzzo.

Per la Lazio, Italiano ha deciso di portare anche il colombiano, nonostante sia difficile pensare di vederlo in campo. Lo ha detto lo stesso Italiano: “Mina viene con noi a Roma per riassaporare l'ambiente del campo e stare con i compagni. Poi se verrà schierato questo non lo so, ma il suo recupero è importante”.