"Con Palladino avrei aspettato fine stagione. Italiano merita tutti i complimenti, ma domenica al Franchi sarà una guerra"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Gianluca Berti è intervenuto a Italia7 per parlare della situazione attuale in casa viola: “Con il rinnovo di Palladino, il club voleva lanciare un segnale forte. Però il suo lavoro sarebbe dovuto essere analizzato con attenzione… la Fiorentina ha fatto meno di quello che mi aspettavo. Per un bilancio finale, avrei aspettato fine stagione”.

Su Italiano: “Si è preso una grande rivincita con il Bologna, grazie anche a una grande dirigenza. Merita tutti i complimenti. Magari avrà addolcito il pubblico con le parole per Barone, ma fino a un certo punto. Secondo me non saranno rose e fiori… Adesso voglio una Fiorentina che lotti per fare sei punti in due partite, sarebbero importanti. Spero che la squadra abbia ricaricato le batterie per andare a fare la guerra, perché domenica sarà una guerra”.