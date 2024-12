Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha parlato delle mosse che sta facendo la Fiorentina in un articolo per tuttomercatoweb.com. Queste le sue parole: "Martinez Quarta è in uscita. Dopo aver rinnovato il suo contratto prima dell’estate fino a giugno 2028, l’argentino non ha trovato continuità di rendimento con Palladino e quindi ecco l’opportunità di tornare in Argentina al River Plate la società dove si è affermato. La strada è ormai tracciata.

Intanto a metà settimana arriverà a parametro zero Nicolas Valentini dal Boca, operazione virtualmente chiusa già da tempo. La Fiorentina lavora molto anche in entrata. Gli obiettivi sono un centrocampista che possa giocare nella linea a due e un esterno alto in grado di muoversi sulle due fasce".