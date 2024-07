Favasuli lascia la Fiorentina: manca solo l'ufficialità per un nuovo prestito in Serie B. Ecco le cifre dell'operazione

Il giovane calciatore della Fiorentina Costantino Favasuli è pronto a salutare nuovamente a titolo temporaneo il club viola. In via di definizione il suo passaggio al Bari, in Serie B, dopo l'esperienza alla Ternana. Emergono dettagli interessanti sulla cifra.

Favasuli-Bari, ecco le cifre

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Favasuli passa al Bari in prestito con diritto di riscatto fissato a 1 milione di euro e diritto di controriscatto a 1,5 milioni. Ad avere l'ultima parola resta dunque la Fiorentina.