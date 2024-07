Favasuli ceduto, ma la Fiorentina si tiene l'ultima parola sul giocatore

La cessione di Costantino Favasuli è in dirittura d'arrivo. Il terzino destro di proprietà della Fiorentina sta per firmare con il Bari e quindi andrà a giocare in Serie B.

La formula? Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio, il giocatore se ne va in prestito con diritto di riscatto a favore del club pugliese. Ma la Fiorentina si tiene l'ultima parola su di lui perché avrà la possibilità di controriscattarlo.

Ancora non sono emerse invece le cifre in questione.