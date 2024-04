Fabiano Parisi, terzino sinistro della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società gigliata al termine della vittoria sull'Atalanta: “Una prestazione di grande livello da parte di tutti, per noi questa è una competizione che conta molto. I tifosi sono straordinari, ci danno sempre una mano sempre nei momenti difficili. Abbiamo avuto occasioni nitide dove potevamo fare meglio… al ritorno sarà dura, ma noi andremo in campo per fare del nostro meglio”.

E ancora: “Siamo stati bravi a tenere il possesso e portare la partita dalla nostra parte. Dobbiamo andare a Bergamo con i piedi per terra, ma concentrati per vincere”.

E su Joe Barone: “Quando viene a mancare uno di famiglia, ci si stringe uno con l'altro e ci si fa forza a vicenda. Commisso ci ha chiamato dopo la vittoria, è sempre presente, anche dagli Stati Uniti”.

Infine sulla Juventus: “Dopo una vittoria del genere, andiamo a Torino più sicuri di noi stessi e ci sentiamo più forti. Loro pure comunque hanno battuto la Lazio, ci aspetta una partita combattuta”.