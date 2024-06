La Slovenia dell'ex viola Josip Ilicic ha scritto la storia: si è qualificata per la prima volta agli ottavi di un Europeo. E proprio l'ex fantasista della Fiorentina ha commentato a La Gazzetta dello Sport il traguardo della sua Nazionale:

“Siamo un gruppo che sta insieme quasi da 12 anni: ci vuole tanta crescita ed esperienza. Alcuni di noi poi sono diventati anche genitori, cosa che aiuta. Solo così, di squadra, si può vincere”.

“Abbiamo anche il calcio in Slovenia!”

“La qualità che abbiamo noi, i giocatori che abbiamo in Slovenia, rispetto alle nazionali che sono qua, è bassissima. Per questo motivo, passare i gironi dell’Europeo è un grande traguardo per tutta la Slovenia, per tutti i giovani che stanno arrivando. È da tanto che sentiamo dire che in Slovenia solo il basket può vincere qualcosa. Adesso no, c’è anche il calcio”.