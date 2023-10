A Toscana Tv l’ex ad della Fiorentina Sandro Mencucci, oggi al Lecce, ha commentato l'inizio di stagione della squadra di Vincenzo Italiano: "Questo inizio è stato ottimo, anche se altalenante. Levate Napoli, Milan e Inter le altre squadre non mi sono sembrate molto superiori alla Fiorentina. Secondo me la Viola può puntare a entrare nelle prime quattro.

Nzola? E' dura per un attaccante non trovare la via del gol per tanto tempo. Firenze non è La Spezia, gli servirà tempo. Lui lo avevamo nel mirino alla Fiorentina già ai miei tempi, poi l'affare saltò"