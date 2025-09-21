L'Atalanta passeggia a Torino, a Juric bastano otto minuti di fuoco. Cremonese e Parma non si fanno male. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Due le partite del turno delle 15 di questo sabato: l'Atalanta fa il bello e il cattivo tempo a Torino, vincendo 0-3 contro i granata; lo scontro salvezza fra Cremonese e Parma termina invece in parità a reti bianche.

La cronaca delle partite

L'Atalanta - dopo aver perso sia Zalewski che Hien per infortunio muscolare - chiude la pratica fra il 30simo e il 38simo: prima Samardzic trova un Krstovic lasciato solo in mezzo all'area per lo 0-1, poi è il turno della prima volta in Italia di Sulemana, che trova il piazzato dall'area piccola; infine, lo 0-3 arriva sempre da Krstovic, ben servito sempre da Sulemana al 38simo. Un Torino inerme deve aspettare il 72simo per la prima occasione: Kossonou fa fallo in area, dal dischetto si presenta Zapata che però ‘macchia’ il suo rientro in Serie A facendosi ipnotizzare da Carnesecchi. Finisce così tra i fischi dello stadio.

Partita molto più tesa, e chiusa, allo Zini di Cremona: unico squillo arriva in apertura con Pellegrino che colpisce il palo con un ottimo stacco di testa. La partita poi si addormenta, tra una Cremonese inoffensiva e un Parma sterile: qualche sprazzo da parte di Vazquez, ma niente di concreto, finisce 0-0.

La nuova classifica di Serie A

Juventus 10, Napoli 9, Milan 9, Roma 9, Atalanta 8, Cremonese 8, Udinese 7, Cagliari 7, Bologna 6, Como 4, Torino 4, Inter 3, Lazio 3, Sassuolo 3, Verona 3, Fiorentina 2, Genoa 2, Parma 2, Lecce 1, Pisa 1.