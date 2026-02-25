Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina in Conference League, il tecnico dello Jagiellonia Adrian Siemieniec è intervenuto in conferenza stampa: “Non andiamo a Firenze a fare una gita. Sappiamo benissimo che sarà durissima ribaltare il risultato, ma spero che la mia squadra farà una partita seria. Il Franchi non ci spaventa come struttura, visto il suo stato attuale, però ha una grande storia dietro. Chi gioca domani? Non ve lo dico”.

“Per noi è importante a prescindere dall'andata. Non siamo qui senza speranze”

E aggiunge: “Chi ha seguito il nostro percorso negli ultimi anni sa benissimo quante motivazioni abbiamo, questa partita per lo Jagiellonia è importantissima a prescindere da come è finita l'andata. Vogliamo solo vincere. Vogliamo tutti fare del nostro meglio per passare il turno. Missione impossibile? Lo era già all'andata, ora ancora di più. Ho visto la Fiorentina negli ultimi tempi, ora è una squadra che ha sistemato la fase difensiva e che vince. Non sarà affatto facile… però non siamo qui senza speranze”.

“Ringrazio Vanoli, l'ho apprezzato. La Fiorentina mi ha impressionato”

Su Vanoli: “Ho apprezzato molto le sue parole nei miei confronti. Lo voglio ringraziare, ha parlato bene della mia squadra e per me vale tantissimo. Ripeto che la Fiorentina mi ha impressionato per come ha difeso, per le poche occasioni concesse. Posso dire che è fonte d'ispirazione”.