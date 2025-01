Anche Gosens commenta il momento di crisi: "Solo insieme possiamo uscirne. Sempre forza Viola"

Anche Robin Gosens, oltre all'intervista in zona mista dopo Fiorentina-Torino, ha commentato sui social il pareggio arrivato oggi. Dopo le dichiarazioni da leader su quanto visto in campo, queste le parole del tedesco sui social: “È un momento complicato. Siamo consapevoli che non basta e che serve qualcosa in più. Però la verità è che, solo insieme, stando uniti, possiamo uscire da questa situazione. Sempre forza Viola”