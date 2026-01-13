De Marco: "Il VAR doveva intervenire sulla trattenuta di Pongracic su Gila in Lazio-Fiorentina. Quello era rigore"

Nel corso dell’ultima puntata di Open VAR, in onda su DAZN, è stato reso pubblico l’audio del confronto tra il VAR Pezzuto e l’AVAR Prontera in occasione dell'episodio chiave di Lazio-Fiorentina, la trattenuta in area di rigore di Pongracic su Gila, giudicata regolare dall’arbitro Sozza.

Il dialogo

Questo il botta e risposta tra VAR e AVAR:

Pezzuto (VAR): “Vediamo un attimo. Prima il tiro, voglio vedere questo [la trattenuta]”.

Prontera (AVAR): “Non c’è consistenza”.

Pezzuto: “Vediamo un’altra [telecamera], questa”.

Prontera: “È tutto fortuito”.

Pezzuto: “Vediamo in dinamica, sennò c’è la retro alta in dinamica, anche l’opposta”.

Prontera: “Per me lui (Gila, ndr.) accentua”.

Pezzuto: “Sì, ok. Check completato. C’è la lieve trattenuta, poi lui accentua molto. Lo trattiene ma leggermente, poi lui accentua molto la caduta”.

Prontera: “E poi dopo il colpo che riceve il giocatore della Fiorentina è fortuito”.

Il commento di De Marco

A seguito del dialogo, a DAZN ha commentato l’ex arbitro Andrea De Marco. Secondo lui, nell’occasione non sanzionata, il VAR avrebbe dovuto intervenire richiamando l’arbitro Sozza alla revisione dell’azione: “Avremmo preferito assolutamente un On-Field Review. La trattenuta era tale da essere punita poi con il calcio di rigore”.