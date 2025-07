Pioli: "Vogliamo vincere un trofeo e tornare a giocare in Champions, Firenze la mia sfida, avevo una strada più comoda ma..."

Il nuovo allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha avuto un colloquio con Kean: “Chiaro che con Moise ho parlato, è legato a Firenze, è grato è molto forte e credo che siamo entrambi soddisfatti per la permanenza”.

Poi: “La lunghezza del contratto ha molti significati. Significa tornare a vincere un trofeo, tornare a giocare in Champions, anche se non sarà di certo facile. Tu devi provare a fare meglio rispetto agli avversari. Abbiamo tutto per poter lavorare bene, a cominciare da una città che segue la squadra con passione. Ho voglia di sfida altrimenti avrei fatto scelte diverse, avrei avuto anche una strada più comoda”.

Inoltre: "Non bisogna più parlare di sistemi di gioco, le squadre sono fluidi, mobili, dinamiche. Devo capire bene cosa ho in mano e poi cercheremo di integrare con giocatori che possono essere fondamentali. Kean, Gudmundsson e Dzeko possono convivere. In generale abbiamo caratteristiche per essere variabili, specialmente davanti per essere più imprevedibili".