La Fiorentina di Papalato non era arrivata fino in fondo alla "Coppa Carnevale", ma ecco quando i Viola potranno riprovarci

Il Centro Giovani Calciatori ha ufficializzato quest'oggi le date della 75ª Viareggio Cup, o Coppa Carnevale per i più nostalgici.

Ecco le date della Coppa Carnevale

La manifestazione, riservata agli Under 18, si svolgerà dal 17 al 31 marzo 2025. Al torneo potranno prendere parte i ragazzi nati prima del 1 gennaio 2007: ogni società potrà utilizzare 5 fuoriquota del 2006 e 5 prestiti.

La Fiorentina nella scorsa edizione…

Settantacinque anni per la Viareggio Cup, dove nella scorsa edizione la vittoria era andata ai nigeriani del Beyond Limits, che avevano battuto anche la Fiorentina di Papalato, adesso non più alla guida della squadra Under 18.