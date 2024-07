Il Bologna si tuffa su un obiettivo della Fiorentina. Italiano vuole alla svelta il sostituto di Zirkzee

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha rilasciato un aggiornamento riguardo il futuro di Thijs Dallinga, attaccante cercato anche dalla Fiorentina.

Il Bologna di Italiano piomba su un obiettivo della Fiorentina

Il centravanti olandese del Tolosa sarebbe il prescelto di Sartori per sostituire Joshua Zirkzee, finito al Manchester United. Per Dallinga i francesi chiedono 18 milioni di euro ma il Bologna confida di riuscire a prenderlo per 15 più bonus.

Lo aveva cercato anche Pradè

L'ex Fiorentina Vincenzo Italiano ha fortemente richiesto un nuovo centravanti e Dallinga era stato visionato da Pradè anche negli anni scorsi. Intanto, così, si depenna il nome di Dallinga dalla lista della Viola.