Galliani: "Colpani non è in dirittura d'uscita, ma nel mercato le cose cambiano anche nel giro di cinque minuti"

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a Sportitalia a pochi minuti dall'amichevole contro il Palermo. Le sue parole su Andrea Colpani, obiettivo di mercato della Fiorentina:

“Colpani non è in uscita, ma…”

" Colpani non è in dirittura d'uscita poi nel mercato nel giro di cinque minuti quello che non è in uscita diventa in uscita e lo stesso vale in entrata... ma al momento non c'è nessuna trattativa molto avviata".

Ma intanto il giocatore…

Ora, le frasi di Galliani sono molto chiare. Ma sappiamo anche che il “Condor” è un vecchio volpone e che negli anni le sue affermazioni sul mercato spesso significavano l'esatto opposto… Ad ogni modo, resta il fatto che Colpani oggi non va nemmeno in panchina. I fatti parlano di altro dunque.