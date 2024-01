La storia si ripete: la Fiorentina vince ai rigori contro il Bologna e vola in semifinale di Coppa Italia per la terza volta di fila

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Bologna 0-0

Fiorentina (3-5-2): Christensen, Milenkovic, Quarta, Ranieri, Kayode, Duncan (71' Mandragora), Maxime Lopez, Biraghi (71' Parisi), Barak (49' Bonaventura); Ikone (49' Nzola), Beltran (76' Arthur).

-MAXIME LOPEZ!!!!! Grandissimo rigore!!! LA FIORENTINA VA IN SEMIFINALE PER LA TERZA VOLTA CONSECUTIVA CON ITALIANO IN PANCHINA!!!!!!!

-SBAGLIA POSH PER IL BOLOGNA! Il terzino del Bologna calcia altissimo.

-MINA!!! Scaglia un bolide sotto la traversa dal dischetto. Al momento è parità.

-Segna Calafiori per il Bologna, Christensen intuisce ma non intercetta il pallone.

-Segna anche Milenkovic dal dischetto calciando a fil di palo!

-Per il Bologna va alla battuta Orsolini con il sinistro, segna anche lui.

-Va Arthur per la Fiorentina adesso e segna il secondo rigore!

-Secondo rigorista per il Bologna: si presenta Zirkzee e di piattone segna.

-Il primo rigorista per la Fiorentina è Mandragora, che finalizza dal dischetto calciando benissimo.

-Rincorsa per Ferguson e pallone spedito in porta.

-Inizia il Bologna: si presenta Ferguson per primo dal dischetto.

120'+1 Finisce il secondo tempo supplementare. Si va ai calci di rigore.

120' Assegnato un minuto di recupero.

119' Grande recupero di Parisi su Orsolini lanciato in velocità

117' Va Mina di testa su un calcio d'angolo ma non indirizza la conclusione.

114' Ammonito Bonaventura per una sbracciata su Ferguson.

112' Azione del Bologna con Orsolini che se ne va via sulla destra, ma al momento del tiro Christensen interviene benissimo in uscita su di lui.

110' Cambio per la Fiorentina: esce Martinez Quarta, va in campo Mina.

109' Ammonito Saelemaekers per proteste.

109' Grandissima occasione cestinata dalla Fiorentina! Giocatona di Parisi che libera Mandragora per il cross dalla fascia sinistra, arriva Kayode di testa che però manda il pallone in fallo laterale.

106' Inizia il secondo tempo supplementare.

105' Finisce il primo tempo supplementare.

104' Kayode su lancio di Bonaventura pesca Milenkovic che va al tiro ma senza metterci forza.

102' Grande occasione per la Fiorentina, con Nzola che aggancia un pallone vagante e lo serve per Martinez Quarta, che disturbato da Calafiori, non calcia verso la porta dando poca potenza e Skorupski para il suo tiro.

101' Kayode al cross, svetta Bonaventura in area di testa con il pallone che viene poi deviato.

99' Va alla conclusione di sinistro Kristiansen sugli sviluppi di un calcio d'angolo, para Christensen.

97' Va al tiro Arthur sbagliando la traiettoria e trovando la figura di Zirkzee.

96' Freuler chiude su un pallone vagante in area rossoblù sul quale potevano avventarsi i giocatori viola.

93 Grande azione del Bologna con Calafiori che innesca benissimo Saelemaekers: l'esterno serve Zirkzee che da sinistra cerca il tiro sul primo palo, para Christensen respingendo il pallone sul legno.

90'+1 Tiro sballato di Orsolini da destra che finisce altissimo.

90' Inizia il primo tempo supplementare.

90'+4 Finisce il secondo tempo. Si va ai supplementari.

90'+4 Occasione gigantesca per la Fiorentina! Tiro di Maxime Lopez deviato, va di testa Martinez Quarta ma interviene in parata Skorupski.

90'+2 Sale Milenkovic in attacco sugli sviluppi di un calcio di punizione ma spizza soltanto il pallone di testa.

90' Assegnati quattro minuti di recupero.

88' Il primo ammonito della gara è Ferguson per aver commesso fallo su Mandragora.

85' Primi cambi per il Bologna: escono Aebischer e Lucumì, vanno in campo Moro e Calafiori.

82' Perde palla Ferguson, il pallone diventa disponibile per Nzola che va al tiro, poi sulla ribattuta della difesa va alla conclusione Kayode non trovando però la porta.

79' Ritmi bassi in campo ora, con il Bologna che cerca di velocizzare il gioco e la Fiorentina che prova a mantenere il possesso palla.

76' Altro cambio per la Fiorentina: esce Beltran, va in campo Arthur.

73' Stacca di testa di Mandragora in area, conclusione non potente intercettata da Skorupski.

71' Altro doppio cambio per la Fiorentina: escono Duncan e Biraghi, vanno in campo Mandragora e Parisi.

69' Altro pallone di Beltran in area per Nzola che sbaglia lo stop allungandosi il pallone.

66' Saelemaekers imbecca Ferguson in area, il suo tiro finisce direttamente addosso a Christensen posizionato sul primo palo.

64' Imbucata di Zirkzee per Orsonili, chiusura decisiva di Ranieri.

61' Gran pallone in area di Beltran per Nzola che però non ci arriva.

59' Doppio cambio per la Fiorentina: escono Barak e Ikone, vanno in campo Bonaventura e Nzola.

57' Orsolini salta Duncan e va al tiro, devia il pallone Barak. Il Bologna sta dominando adesso in attacco.

54' Ikone con il pallone tra i piedi attraversa tutta l'area di rigore del Bologna senza però trovare il momento per andare al tiro.

53' Ancora Posch che si ripresenta in area, stavolta va al cross in area allontanato da Kayode.

50' Vicino al gol anche Posch, che dalla destra cerca il tiro non trovando la porta. Sta prendendo campo il Bologna in questi primi minuti della seconda frazione di gioco.

49' Palo del Bologna! Il destro dal limite dell'area di Orsolini si stampa sul palo, sulla successiva respinta c'è poi fuorigioco.

46' Inizia il secondo tempo.

45'+1 Il primo tempo finisce sullo 0-0 tra Fiorentina e Bologna. Da segnalare per i rossoblù la traversa colpita da Zirkzee al 34'.

045' Ci sarà un minuto di recupero.

44' Grande chiusura in area di Martinez Quarta su Ferguson lanciato in area.

40' Pallone vagante che diventa disponibile in area viola per Posch, ma non si gira per concludere.

37' Fiorentina che sta perdendo più palloni del dovuto adesso, serve più decisione in mezzo al campo.

34' Occasione clamorosa per il Bologna! Zirkzee riceve il pallone in area, si beve Milenkovic con una giocata e scaglia la conclusione centrando in pieno la traversa! Brividi per la Fiorentina che deve stare attentissima ai movimenti del centravanti del Bologna.

31' Perde un pallone velenoso Beltran, Orsolini ha tutto il tempo di servire Zirkzee in area ma preferisce andare al tiro di sinistro trovando una deviazione della difesa viola.

30' Partita giocata alla pari per il momento, con tanti duelli diretti in campo in cui nessuno sta prevalendo di più.

27' Che occasione per il Bologna! Gran pallone di Ferguson per Zirkzee che tutto solo in area non ferma il pallone appena gli arriva e lo fa scorrere via sotto la suola! Incredibile comunque come i tre centrali viola lo abbiano lasciato così libero.

24' Lucumì blocca senza commetere fallo Ikone che aveva appena ricevuto il pallone da Barak senza però controllarlo a dovere.

21' Bologna che torna all'attacco con Zirkzee, il suo tiro dal limite dell'area viene deviato dalla difesa viola.

18' Bella discesa con il pallone ai piedi di Beltran, che però non serve né Ikone nè Barak ai lati e va al tiro senza inquadrare la porta.

17' Occasione per la Fiorentina: va al tiro da destra Kayode, alza come può il pallone sopra la traversa Skorupski.

15' Gara bloccata e spezzettata per il momento, con il Bologna che sta commettendo parecchi falli.

12' Orsolini va al cross dalla destra per Zirkzee, chiude su di lui Ranieri.

9' Il Bologna velocizza la manovra con la palla al piede, la Fiorentina vuole però mantenere il possesso palla.

6' Fiorentina che ora ha preso in mano il pallino del gioco e staziona nei pressi dell'area del Bologna.

3' Bologna all'attacco con Aebischer sugli sviluppi di una bella azione avviata da Orsolini: il centrocamopista rossoblù prova il tiro respinto da Christensen.

1' Inizia la gara! Forza viola!

Alle ore 21:00 al Franchi di Firenze ci sarà il fischio d'inizio del primo quarto di finale di questa Coppa Italia 2023-24. A sfidarsi Fiorentina e Bologna, che si daranno battaglia per avere il primo posto disponibile tra le semifinaliste del torneo.

Due squadre che in Serie A hanno finora stupito tutti e che hanno concluso il girone di andata rispettivamente al quarto e quinto posto. I presupposti per un grande spettacolo ci sono tutti e noi ve li racconteremo nella consueta diretta testuale sul nostro sito.

